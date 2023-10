Clara Sánchez: "El éxito es el gran manipulador de mentes"

Egos, envidia, deseo, rivalidad. ¿Cómo se relacionan las personas -autores, editores, agentes, lectores- dentro del complejo mundo editorial ? ¿Cómo es ese universo, de puertas para adentro, en el que el talento se da de frente (o no) con el reconocimiento de los otros? De eso va 'Los pecados de Marisa Salas', la nueva novela de Clara Sánchez, nombrada desde hace nada Sillón X en la Real Academia de la Lengua y desde hace años premio Alfaguara, Nadal y Planeta . En definitiva, una historia que recrea el devastador impacto emocional del éxito y el fracaso cuando no se han entendido bien.

No estar obsesionada por él. Poder llevar la vida que me gusta llevar sin presiones de tener que estar muy por encima de los demás.

Como en todas partes, solo que aquí alcanzan un nivel de dolor distinto porque no se trata de dinero, no de ser más guapo, se trata de talento, algo muy sutil que no puede comprarse, y también se trata de suerte, algo igualmente extraño. A Marisa Salas la vida le da una segunda oportunidad para saldar los enormes celos que desde hace 30 años sentía hacia otra escritora.

Yo he tenido la inmensa suerte de haberme encontrado con escritores que admiro mucho y que me han ayudado. Pero en otras épocas, en nuestro siglo de Oro por ejemplo, se lanzaban verdaderas puñaladas verbales y se llegaba a las manos, no había compasión. Ahora los misiles no se sabe de dónde vienen. Los odiadores de las redes hacen toda esta labor con gran eficacia.