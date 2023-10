Javier Pérez Campos y el miedo a los ‘Immaturi’: "En el fantasma del niño vemos reflejada nuestra propia fugacidad”

Personalmente yo me siento del primer grupo, pero es cierto que hay momentos en los que he pasado un poco de miedo investigando para este libro. Por ejemplo, cuando he estado solo en el cementerio de Aceitunilla (Cáceres), donde decían que se aparecía el Niño Blanco, o en el Palacio de Justicia de Vitoria, donde se aparecía un niño de corta edad, Andresito, visto incluso por agentes de la policía local. En esos momentos sí que me he sentido parte del segundo grupo.

Lo cierto es que no he conseguido acercarme personalmente al misterio. No he conseguido ser testigo de ninguna de estas apariciones infantiles, aunque lo he intentado con ahínco. He pasado noches en el cementerio de Aceitunilla, en edificios oficiales donde aparentemente se aparecen, he estado con testigos directos en los lugares de los hechos. No ha ocurrido, pero sí es cierto que había momentos en los que, con el testigo todavía impresionado por el encuentro, a veces era difícil no sentir casi esa sensación en el espinazo de que el miedo es algo incontrolable, y puede aparecer cuando uno menos se lo espera.