Protagonista femenina, confesiones y la poesía de siempre: lo que sabemos de la novela inédita de García Márquez

Hay un supuesto consenso entre los editores: no se publica nada que un autor fallecido haya dicho 'explícitamente' que no quería publicar . Sin embargo, la doble negación deja un amplio terreno para cultivar -y cosechar, claro- literariamente hablando, una especie de limbo en el que el fallecido no tiene vela en su propio entierro y que puede resultar bien o mal, según se vea. Y 'En agosto nos vemos' es, de momento, la novela de Schrödinger : es buena y mala al mismo tiempo hasta que se publique, el 6 de marzo del próximo año.

De acuerdo, no es que no sepamos nada. De hecho, ya hace la friolera de veinte años uno de los relatos que componen el libro aparecía publicado (y puede leerse aún) en El País, otro de los relatos apareció en 'The New York Times', y el propio autor leyó otro en un evento en Casa de América en 1999, cuando todavía estaba trabajando en el manuscrito. Habréis notado que estamos hablando de 'novela' y 'relatos' indistintamente. Eso es porque 'En agosto nos vemos' es, también, una novela y un libro de cuentos al mismo tiempo: son cinco episodios autoconclusivos (lo que viene a ser un cuento de toda la vida) que sin embargo pueden tiene una continuidad y pueden leerse como una novela.