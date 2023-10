El bar jazzy que tenía Murakami con su mujer Yoko antes de hacerse rico con sus novelas

Haruki y Yoko se casaron 1971, cuando ambos tenían apenas 22 años. La pareja compartía tanto una gran curiosidad intelectual como un gran desdén por las vidas normadas de la academia así que se casaron pero dejaron los estudios y empezaron una serie de trabajos alimenticios para sobrevivir. ¿Apareció en ese momento la escritura? Qué va. “En mi adolescencia amaba a escritores como Dostoievski, Kafka y Balzac, pero nunca imaginé que podría escribir algo que estuviera a la altura de las obras que nos dejaron -escribiría años después en una columna en 'The New York Times' -. Y por eso, a una edad temprana, simplemente perdí toda esperanza de escribir ficción. Decidí que continuaría leyendo libros como pasatiempo y buscaría en otra parte una manera de ganarme la vida”. Y esa manera de ganarse la vida tenía que ver con el jazz .

"Ya sea en la música o en la ficción, lo más básico es el ritmo. Tu estilo debe tener un ritmo bueno, natural y constante, o la gente no seguirá leyendo tu trabajo. Aprendí la importancia del ritmo de la música y principalmente del jazz -decía en The New York times-. Luego viene la melodía, que en literatura significa la disposición adecuada de las palabras para que coincidan con el ritmo. Si la forma en que las palabras encajan en el ritmo es suave y bonita, no se puede pedir nada más. Lo siguiente es la armonía: los sonidos mentales internos que respaldan las palabras. Luego viene la parte que más me gusta: la improvisación libre. A través de algún canal especial, la historia brota libremente desde dentro. Todo lo que tengo que hacer es entrar en esa corriente".