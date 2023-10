Los malos también se modernizan: así será el nuevo villano de Asterix y Obelix

Desde ese ya lejano 1959, año en que apareció la primera tira de Asterix en la revista 'Pilote' (el primer libro independiente aparecería tres años más tarde), algunas cosas han cambiado en su universo y, sin en el anterior libro los nuevos autores -el guionista Didier Conrad y el dibujante Fabcaro - nos presentaban a Adrenalina , una protagonista que no respondía a los cánones de los setenta y era una heroína joven, activa, feminista, en el nuevo libro que aparecerá el próximo 26 de octubre , nos traen a un villano que exhibe, con humor, algunos rasgos típicos de los tiempos que corren.

En 'El lirio blanco', el álbum número cuarenta de la serie, el enemigo es también muy particular. Se trata de un médico vegetariano y adepto a la meditación, conocido como Vicevertus, anunció el editor francés. Un personaje que, según ha trascendido, es una especie de un gurú o médico personas de Julio César que que predica la "superación personal". Así, no solo intentará animar a las propias huestes romanas con sus proclamas new age sino que intentará dividir a los propios galos con sus soflamas de autoayuda. Aunque siendo esos, como siempre, adictos a la cerveza, los jabalíes, las buenas peleas y el lenguaje llano y popular, el romano lo tiene difícil. Diversión asegurada.