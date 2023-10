Eduardo Sacheri: "Puedes creer en la revolución a cualquier edad, pero eso no es necesariamente bueno"

El escritor argentino novela en 'Nosotros dos en la tormenta' los abismos generacionales en los meses previos a la feroz dictadura militar de Videla

El libro relata la relación de dos guerrilleros y la de uno de ellos con su padre conservador mientras se va cerniendo sobre Argentina la pesadilla más oscura

¿Cómo pasan los sueños bienintencionados a convertirse en acciones guerrilleras? ¿Como se convierte un estado en un régimen de terror?

Han pasado 47 años desde el levantamiento militar que instauró en Buenos Aires una de las dictaduras más sangrientas de la región y el escritor argentino Eduardo Sacheri novela en 'Nosotros dos en la tormenta' los abismos generacionales en los meses previos a la feroz dictadura militar de Videla.

¿A quienes representa ese ‘nosotros’ que da título al libro? ¿Quiénes son?

No me gusta develar el sentido de los títulos, prefiero cifrarlos dentro de la propia novela, me gusta que el lector se tope con la razón de ser en el texto. Te puedo decir que aparentemente alude a esos dos guerrilleros que son muy amigos de la infancia, pero a lo largo de la novela uno se da cuenta de que la respuesta es otra.

¿Cómo resumirías los meses previos al Golpe Militar en Argentina en 1976?

1975 en Argentina es un año extraordinariamente turbulento, caóticos y violento. La violencia caracteriza el accionar de todos los actores políticos de la epoca. Gorbierna Isabel Perón, es un gobierno constitucional elegido democraticamnte, su marido habia sifo elegido pero ella era la vicepresidneta, por lo que accede al poder. La logica de las relaci0nes en es años era que para acceder al poder toda violencia es legitima, lo pienean los guerrileros, los militares, la policía y tambien el gorbierno de Isabel Perón que organiza una organizacion parapolicial ilegal llamada Triple A (por Alianza Anticomunista Argenina) que se deica a perseguir y asesinar a personaje spublicos de izquierdas, lo piensan tambén los sindicatos obreros qye en esa época en la argetnina son muy de de derechas y tienen también sus brazos armados para dirimir sus conflictos.

En Argentina, como en España, el tema del terrorismo parece que se define en relación con el lugar desde el que se ejerce: lo que para algunos es terrorismo para otros es revolucionario, lo que para unos es aplicar la ley para otros es terrorismo de estado. ¿Cómo historiador, en qué punto sitúas a tus personajes?

La novela está construida con distintos puntos de vista, que operan de un modo distintos cuando es el de los revolucionarios las victimas o el padre de uno de los revolucionarios, que podriamos decir que está mas cerca al de la victimas. Depende el capitulo de la novela el punto de vista es uno u otros. La idea de hacerlo de ese modo no es casual sino permitirle a cada lector atravesar la novela de acuerdo a ssu spropios puntos de vista, sus propias visiones su poropias decisiones morales, sin imponerle las mias.

Los hechos del libro ocurren antes del golpe, y además en Castelar, un pueblo a las afueras de Buenos Aires… ¿Hay un intento de descentralizar?

Yo diría que hay uj intento de bajar de la cuspide del poder hacia la gente mas comun y mas ordinria, hacelo en un suvburbio como castelar me lo permite. Los personajes son fivcticios pero muy parecidos a cualueer miembro de estas organiaciones guerrilleras o a cualqueir de la victimas que sufrieron sus acciones violentas.Esa cosa de gente común afectada por decisiones rotundas atroces o tragicas del lado de los ejecutores o del lado vde las victimas.

Se acaban de cumplir 50 años del golpe de Pinochet en Chile y pronto se cumplirán 50 del golpe de Videla. ¿Qué crees que ha cambiado radicalmente en Argentina en estas cinco décadas y que no ha cambiado nada?

Creo que lo que ha cambiado rotundamente es ese lugar ético de la violencia. Si hace 50 años la violencia era vista como una herramienta legíicma, no porque no haya violencia, es que noson vilncias qu tengan un conseso etico como herramienta legítima. Un gran cambio negativo es el enorme deterioro econ´mico que decada tras de´cadas se ha venido sumando en mi pais. La democracia se ha consolidad fuertemente como sistema polítco, pero economico y soscialwmnte he os dejado de progtesar y estamos cada vez peor Mi temor es que sese deterioro no termine erosionando las baess del consensi democrativco que tanto nos costo construir.

Tu generación es la que vivió su infancia y adolescencia en plena dictadura. ¿Cómo recuerda esos años un hombre de 56 años?

Te diria que son bastante conscientes esos ecuerdos de un par de situaciones incómodas. Lo primrosaños de la dictadura 76,77,78, contaromn con un amplo cosenso social que buena parte de la sociedad argentina qprefiere olvidfar. De hcho la apareincia de orden que desplegaron los militares, por supuesto digo apariencia porque por detrás estaban violando derechos humanos de manaera salvaje, pero lo que se veía en la superficie era que las organizaciones guerrilleras habían practicamente cesado en sus accionar, la economía se veía más ordenada, l país se aprestaba a organizar el Mundial 78, mundial que además argentina ganó y eso generó una algarabia descomunal en la población y un evidente apoyo al régimen militar, eso cambia recien en el año 79 cuando la situacion económica se deteriora, los reclamos salariales empiezan a aumentar, y empoeiz a conocerse lentamente au lo que los militares ha ¡n hecho es terrorismos de estado, por supuesto que ese deterioro se acelera con la Guerra de las Malvinas en 1982, o más bien con la derrota, porque los 74 dias que transcurren desde la reconquista hasta la rencicion, la sociedad muestro un renacido apoyo a losdictadores, con una mezcla de ingenuidad e irracionaliad muy temeraria. Así de pendular es la sociedad argentinadurante la dictadora, Y recien en el año 83 toma consciencia de la pesadila de la que fueno solo testigo sino también partícipe.

Hablando de generaciones, el padre de uno de los protagonistas en realidad es otro protagonista de la novela. ¿Le interesaba esa relación específica de un padre con un hijo adulto o en tránsito a la adultez?

Me interesaba el asunto generacional por lo siguiente: la guerrilla de los años 60 y 70 en argentina tiene en buena medida un costado de ruptura generacional, de polémica intergeneracional, muchos de estos jóvenes guerrilleros son de izquierda cuando sus padres eran de derechas, son peronistas cuando sus padres eran francamente antiperonistas, y tienen como modelo una sociedad diferente, sus padres se sentían comodos en una Argentina que pdorgresaba dentro de los márgenes del capitalismno, y sus hijos lo que pantean es una revolcuion socialesita, pensando en el modelo cubano de Catro y el Che Guervara,que además es argentino, con lo que la identificacion mas fuerte. Poner al padre de Alejandro como uno de los protagonistas es una manera de marcar esa diferecnia y el modo en qenconvivian el profundo amor que podía sentir un padre por su hijo con la distancia intelectual e ideológica de pensar que su hijo estba tomanbdo decisiones equivocadas y enromemente angustiantes por lo que implica pensar que su hije termine meuerto.

¿Crees que creer en revolución es un privilegio de la juventud o se puede ser revolucionario pasados los 50?

Se puede creer en la revolución a cualquier edad pero uno es más proclive a esos sueños cuando es joven, y no necesariamente no me parece que sea bueno creer en la revolucion. Cualquier sueño desmesurdo, absoluto, redondo, corre el reisgo de volverse un sol demasiado brillante que nos encegezca y nos haga cometer errores en nombre de ese sueño. A cualquier edad.

Pocas sociedades se polarizan tan fácilmente como la argentina (Soda-Redondos, Boca- River, etc., ya sabes) ¿Cómo ve la encrucijada electoral de ahora con un candidato tan extremo como Milei? ¿Qué alternativas tiene los argentinos para elegir?

Coincido en el tema de la polarización que señalas. Pero en este caso esa polarizacion parece rota porque todo indicaba que la polarizacipn iba a ser entre kirchnerismo y anti kirchnerismo, pensando en una opción que se considera de izquirda y una alternativa de cenro derecha, exrañamente ha surgido muy a la derecha Milei, y uno pod´ria decir que rompe la polaridad, aunque tal vez por debajo de la superficie, en la que Milei parece simpmente un outsider, hay una estructura que lo sostiene está el peronismo de derecha (así es el peronismo de multiple). Un eventual triunfo de Milei significaría un reagrupamiento del peronismo a la derecha.