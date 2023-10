Alec Leamas no hubiera podido con James Bond . No solo porque los protagonistas de 'El espía que surgió del frío' (1963) y 'Casino Royale' (1953) representan polos ficcionales opuestos, sino porque Leamas es un tipo quemado, un cincuentón fuera de forma que enfrenta la mediana edad de la misma manera con que enfrenta la Guerra Fría : con resignación. Nada que ver con el ímpetu siempre 'moderno' de Bond. En suma, el héroe de Le Carré es una versión realista, casi burocrática, de un espía internacional. Y sin embargo, en 2016 la ' Publishers Weekly' declaraba 'El espía que surgió del frío' la mejor novela de espionaje de todos los tiempos . ¿Por qué?

En su momento, 'El espía que surgió del frío' fue criticada por sus escasas escenas de acción y por la ambigüedad moral de algunos de sus personajes. Non sense. Si hay en la realidad caracteres que trabajan en territorios de ambigüedad moral son los espías. Así lo entiende el propio Leamas: "¿Qué diablos crees que son los espías? ¿Filósofos morales que miden todo lo que hacen con la palabra de Dios o Karl Marx? No lo son. No son más que un puñado de bastardos sórdidos y como yo, hombrecitos, borrachos, maricas, maridos dominados, funcionarios públicos que juegan a "indios y vaqueros" para alegrar sus vidas podridas. ¿Crees que se sientan como monjes en una celda, balanceándose entre el bien y el mal? Ayer hubiera matado a Mundt porque lo consideraba malvado y enemigo. Pero no hoy. Hoy es malvado y mi amigo." Algo muy impropio de decir en una época en que los malos eran malo y los buenos eran (supuestamente) buenos. Y aquí seguimos.