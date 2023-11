¿Qué fue de la 'Gauche Divine' catalana? Auge y caída de los divertidos a contracorriente de los setenta

La figura de Terenci Moix (1942-2003), rescatada por la joven cineasta Marta Lallana para su documental 'Terenci: la fabulación infinita', nos hace volver la vista a la Gauche Divine catalana. Con sus contradicciones, certezas y paradojas, cada vez que se menciona, la sensación es que nunca se dijo la última palabra de este movimiento intelectual de izquierdas que surgió en Barcelona a finales de los sesenta y principios de los setenta. Durante años, sus propios protagonistas no han dejado de ajustar cuentas.

Terenci fue el escritor más querido del grupo, para muchos; el más contradictorio, para otros; y el más rico, mediático y vendido, según Marta Lallana, que le rinde tributo veinte años después de su muerte. Son memorables aquellas entrevistas en las que decía que reunía todos los dones de la naturaleza. Era un gran fabulador y conseguía ser el centro de atención. Si no, prefería quedarse en casa. Ortodoxo del sexo, se consideró el enfant terrible de la intelectualidad de la época. Aunque el personaje devoró al escritor, su exceso encajaba con el resto de los integrantes de la Gauche Divine.

El escritor Román Gubern (1934) confesó tiempo después: "Sí, la mayoría éramos hijos de papá, pero por eso podíamos hacer cosas constructivas que no podían hacer los pobres obreros explotados".

Pero el centro de operaciones de la Gauche Divine fue Bocaccio, en la calle Muntaner, 505, de Barcelona. En la planta de arriba se hablaba y en la de abajo se bailaba. Todo lo que allí sucedía lo retrataron con absoluta precisión los fotógrafos Xavier Miserachs, Oriol Maspons y Colita. El resultado era un claro contraste con el ambiente gris y folclórico del 'Spain is different' imperante en la época. La felicidad allí olía a whisky y a desfase nocturno.

El periodista Toni Vall, que publicó en 2020 'Bocaccio, donde ocurría todo', describe el ambiente: "La relación de todos con todos era intelectualmente promiscua, y los efluvios de la conversación, el alcohol y el baile les estimulaban las neuronas, la creatividad y, por qué no decirlo, también las pulsiones primarias". Para Joan Manuel Serrat, la discoteca fue "un aquelarre de gente que a última hora de la noche convocaba a los dioses de la vida y la libertad".

La fotógrafa conversa en él con nueve mujeres que marcaron la vida cultural de la ciudad, las "viejas damas indignas". Son, entre otras, la actriz y modelo Teresa Gimpera, la periodista Maruja Torres o la psiquiatra Rosa Sender. En su opinión, no tuvieron el reconocimiento que merecieron. Como dice Regàs en el documental, "este es un país de desagradecidos".

A partir de los noventa, algunos de sus protagonistas, ya en la cúspide de sus carreras, empezaron a hacer memoria, en ocasiones de manera muy crítica y casi siempre aprovechando el género autobiográfico o entrevistas. Juan Marsé la calificó de entelequia: "Hubo un momento en que todo el mundo se apuntaba, pero yo no sabía quiénes eran".

En 2010, Oriol Regàs recordaba en su autobiografía, 'Los años divinos', cómo en Bocaccio "las mujeres bailaban solas y sin sujetadores, liberadas de corsés y prejuicios. Los jóvenes y los no tan jóvenes dejaron de ir a misa y se acabaron las queridas, que pasaron a ser públicas amantes. Nadie se escondía ni se escandalizaba. Sexualmente éramos promiscuos, no por vicio sino por ética, pero al mismo tiempo lo pasábamos fatal si era nuestra pareja la que decidía acostarse con otra u otra".

Bocaccio cerró en 1985. Poco a poco, la Gauche Divine ha ido perdiendo a algunos de sus integrantes. El fallecimiento de Ana María Moix, en 2014, dejó al grupo definitivamente huérfano. Colita cree que, desde entonces, no ha habido un movimiento parecido. "Quizás el rap, pero no a nivel literario ni editorial".

La gracia estuvo en empezar a vivir como si la dictadura no existiese

Herralde definió aquella época como estimulante, "fruto de estas conjunciones astrales que a veces se dan en la vida". A la periodista Maruja Torres le dio otra visión de la vida: "Hay cosas de la resistencia de Catalunya de las que no me habría enterado sin ellos". La gracia, según dice De Sagarra en el libro de Vall, estuvo en empezar a vivir como si la dictadura no existiese, "en probar un mundo nuevo antes de que se acabase el viejo". La sentencia de Rosa Regàs en 2018 es reveladora: "Todo lo que se ha escrito sobre la Gauche Divine está mal".