Squarzoni y su cómic sobre tu oscura huella digital: "Hay un abuso de las tecnologías en la generación de mi hija"

No, no tengo un smartphone. No puedo asegurar que si lo tuviera no acabaría consultándolo a cada rato. Ese es justo el problema del sistema en el que vivimos, que es prácticamente imposible no caer en alguna contradicción. En el mundo occidental, nos hemos acostumbrado a estar conectados a todas horas y en cualquier lugar, con el correspondiente precio para nuestra salud mental y nuestra privacidad. Por no hablar del coste ecológico que supone para el planeta la fabricación de unos dispositivos que necesitan de unos recursos finitos y los residuos que generan cuando son desechados, cosa cada vez más frecuente debido a la brutal práctica (totalmente implementada y asumida por el consumidor) de la obsolescencia programada. De hecho, en Francia, un joven de 18 años ya he tenido de media cinco teléfonos móviles.