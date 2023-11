Pablo Derqui: “Todos llevamos un monstruo dentro, pero el de Vallejo Nájera o López Ibor fue asumido socialmente”

No llegué a conocerla, sí a su viudo, Luis García Montero. Me hubiese encantado porque me gusta mucho su modo de escribir y de dar voz a situaciones concretas.

Todos llevamos un monstruo dentro. Una parte oscura que gana más terreno según sea nuestra vida. La clave está en encontrar la templanza para que el monstruo no nos domine. En la época de la novela, a Aurora sí se le consideraba un monstruo socialmente. Pero había otros como Vallejo-Nájera o López Ibor, que no eran considerados así socialmente y sí lo eran de verdad, su monstruo fue asumido socialmente, ya que hablaban tranquilamente de matar a gente que según ellos no era apta. Incluso hablaban de un ‘gen rojo’ que debía ser extirpado de sus portadores fusilándoles. La gente de izquierdas se consideraba que estaban defectuosos, frutos de una mala herencia, y que había que matarles y robarles a sus hijos. Los monstruos a veces no son lo que parecen.