El consultorio de Elena Francis, 40 años después: "Estaba mal visto tener amigas"

Un conflicto universal: el de intentar encontrar lo que quieres hacer en la vida e ir a por ello. Y cruzar los dedos, para que te salga bien. Lo que ocurre es que lo he situado en un momento, la posguerra, en el que se pueden hablar de muchas cosas más: de la opresión y de la manipulación que sufrieron como si fuera lo más normal tanto hombres como mujeres. Pero le doy más cancha en la novela a la historia de las mujeres, aunque ellos también están representados. Al final, me acabo enamorando de mis personajes, de las tramas, del ritmo y de las relaciones de amistad, que es algo que siempre está presente en mis libros. Por otra parte, el tema de Elena Francis me pareció muy atractivo porque yo soy periodista y acercarme a la época dorada de la radio me apetecía muchísimo, aunque el tema del consultorio es uno de los muchos que se abordan en la novela.