Sentarse a escribir su primera novela no ha sido tarea fácil. Comenzó escribiendo las primeras líneas durante la pandemia hasta verse involucrado en largo sendero en el que asegura haber hecho “un viaje de introspección en el que en cada esquina he podido aprender algo de mí y de los personajes”.

En sus páginas narra una historia dura y complicada llena de mensajes, muchos de ellos ya los tenía en mente cuando se sentó a escribir y otros tantos fueron surgiendo cuando daba forma a la historia, pero si tiene que elegir, se queda con dos: “que hay que estar atentos a los niños , no podemos dejarlos solos; y que la vida no es fácil , nos vamos a caer muchas veces e intentar levantarse es obligatorio”. Historias duras como las que él mismo ha vivido tras dos décadas ayudando a chavales que han sido acosados y a los propios acosadores a través de su Fundación para que puedan superar la situación por la que pasan.

Montar una Fundación que se dedica a la prevención de las violencias. Encontrarme las violencias, en ese caso de género, me hizo montar la ONG y luego una cosa me llevó a otra.

La mejor gestión, como padre, tanto del acosado como del acosador, no es otra que la de estar atentos. No mirar a veces es no querer ver.