No estaban locos estos romanos: la historiadora Mary Beard y su iconoclasta visión de Roma

La velocidad a la que la información se propaga en nuestros días es impensable en la Edad Antigua, pero eso no significa que no hubiera un trasiego de historias y datos interesados a favor o en contra de ciertas políticas imperiales. Es decir, hubo fake news desde que el mundo es mundo. La historiadora lo confirma: "No imagino un momento de la Historia sin fake news. Aunque no se puede decir que los romanos fueron sus inventores, sí fueron los grandes artífices de esta rumorología, sobre todo a través de sus gobernantes", aseguró la experta ante los medios antes de iniciar su conferencia magistral en la Fundación Juan March, en Madrid.