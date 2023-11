Paul Auster, Ildefonso Falcones y más: seguir escribiendo para mirar a los ojos al cáncer

Muy distinto es el caso de otro superventas español Ildefonso Falcones , cuya batalla contra la enfermedad sirvió como un revulsivo para que emprendiera nuevos desafíos creativos. Así lo contaba el mismo a Uppers hacer menos de un año: “Estaba enfermo y estudiar se me hacía cuesta arriba porque no sabía si ese trabajo acabaría plasmado en una novela o me iba a morir antes de acabarla” decía sobre haber culminado 'Esclava de la libertad' , una historia que tenía en mente hace tiempo, en lugar de embarcarse en un proyecto totalmente nuevo. “Necesitaba escribir, hacer algo que me alejase de la angustia por la enfermedad porque son momentos muy duros. La operación de hígado, por ejemplo, te deja como si te hubiese pasado un camión por encima, eres incapaz de moverte”, nos dijo.

Para ambos autores, paciente y acompañante, el paso por Cancerland no ha llegado aún a su fin, aunque ven el futuro con serenidad. Auster, asegura Hustvedt, no tiene miedo de morir, y ha afrontado tanto la enfermedad como los tratamientos con "una dignidad como no he visto nunca". "La joven que se acercó a Paul en la sala de espera tiene razón. Esto también es vida, no vida suspendida, sino vida misma. Es posible que nunca haya vivido tanto el presente como ahora con Paul. El diálogo entre nosotros continúa y las bromas vuelan y la buena comida se consume, y él está aquí conmigo, y ahora está vivo, y aprovechamos el día tal como es, con sus limitaciones. Esto continúa. Hay temor y hay esperanza".