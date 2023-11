Manuel Rivas: "Cuando escribo se encuentran el que fui, quien soy y los que seré"

"Para mi padre escribir no es un oficio , es una forma de vida, es una forma de mirar... Recuerdo que estuviésemos donde estuviésemos siempre se paraba con su libreta a anotar cosas, estaba constantemente pensando en escribir... Y creo que eso ha sido importante para mí , el saber que esto no es algo que haces a tiempo parcial..." decía por su parte Martiño en una entrevista en el Cortello de Jesulín. Una herencia que ha alcanzado también a Sol Rivas, la otra escritora de la familia, que es poeta y actualmente radica en Argentina.

¿Qué significa para Rivas esta antología? ¿Está el autor aquejado de morriña? "Tengo morriña de lo que todavía no escribí, -contesta- tengo saudade el porvenir. A veces me da miedo mirar atrás, soy un poco reticente a desandar... Pero a veces miro el primer libro que escribí, un libro de poemas que se llama el 'Libro do Entroido', que significa 'El libro del carnaval' y creo que ya hay allí una tierra que grita. Es como en el cuadro de Munch, que si te fijas bien, detrás de la figura que grita tiene un paisaje que también grita". ¿Qué le diría Rivas a aquel chaval que empezaba su observación y su escucha? "Más que decirle a ese que empezó a escribir, lo que haría es escucharlo, creo que todavía tiene mucho que decir. Yo creo que hay un tiempo de la maquinaria, dominado por la codicia y la velocidad y que la literatura es luchar contra ese tiempo. Yo creo que cuando escribo se produce un encuentro de aquellos que fui, quien soy, quien voy a ser. Me identifico mucho con la idea surrealista del tiempo, de que hay un punto en el que se unen pasado y presente, como conciertan y luchan la vida y la muerte la luz y la sombra. Creo mucho en el activismo de la memoria, en la memoria como un ser vivo, porque es la que permite producir un tiempo nuevo".