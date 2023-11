Justo los 67 me resonaban porque es cercana a la edad que tiene mi padre . Pero claro, no conozco a tantos familiares que abarquen todas las edades como para poder inspirarme en ellos. Por lo que el criterio es difícil de definir . A veces leía un poema y me venía la edad a la cabeza, otras era mera intuición o juego. Al final la selección es muy subjetiva. Cualquier otra autora hubiese elegido otros poemas diferentes. Ha sido un ejercicio de confianza , a sabiendas de que no he vivido esas edades... pero podía imaginarme qué temas o emociones resonarían en ellos.

Entre tú y yo: es mi capítulo favorito. El texto que lo inicia fue el que más disfruté escribiendo. La siembra (la palabra en sí y la imagen que trae consigo) me conmueve profundamente. Creo que sembrar es algo que no paramos de hacer tengamos la edad que tengamos. Pero si está en esta ahí es porque, y cito directamente mis palabras del libro: “Las edades que lo conforman llegan con mucho vivido, pero justo por ello han de atender al suelo. Hay una canción de Valeria Castro que dice: «Quien no cuida la tierra y no está a su vera no ve el dolor y no ve lo duro de la primavera […] No porque sea costumbre no mereces que te alumbren». Me parece de una gran belleza y precisión. Estos poemas nos acercan a aquello que nos compromete con la vida.”