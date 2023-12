Política, historia y capas voladoras: el superhéroe de cómic que reinó en cada década no fue casualidad

A través de ellos y del papel que han ido jugando en la cultura es posible desentrañar cómo se ha moldeado nuestra sociedad (es decir, la occidental) a través de la historia. En ese sentido, cada década ha tenido un superhéroe predominante y representativo , que resume su tiempo en sí mismo. A veces la elección es muy evidente, y otras no tanto. En las siguientes líneas lo vamos a intentar, ciñéndonos esencialmente al mundo de las viñetas que, con sus altibajos, aún hoy sigue siendo su medio natural.

Con el último hijo de Krypton empieza todo. En 1938 Jerry Siegel y Joel Schuster , dos jóvenes judíos hijos de inmigrantes con tendencias izquierdistas, buscan su sitio en los EEUU intolerantes y racistas de la Gran Depresión, y lo encuentran en la forma de un alienígena criado en el medio oeste americano que va a defender como ningún otro la verdad, la justicia y el estilo de vida americano . Desde su primera aparición en 'Action Comics 1' Superman se enfrenta no solo a jefes criminales , sino también a políticos y empresarios corruptos , casi como si fuera un activista antisistema que defiende al hombre de a pie de los desmanes de los poderosos. Con la II Guerra Mundial , y el mundo perfectamente definido entre buenos y malos, el cómic se convierte en una eficaz herramienta propagandística , de modo que el Hombre de Acero pasa a integrarse en el sistema, incluso llevando a Hitler y Stalin ante la Liga de Naciones para que respondan por sus crímenes. Superman sería el modelo en el que se mirarían todos los demás héroes que conformarían la Edad de Oro , desde Batman al Capitán América, pasando por Wonder Woman, Capitán Marvel o Plastic Man.

Con la publicación en 1961 del primer número de 'Los cuatro fantásticos' comienza la era Marvel en los cómics. La gran contribución de Stan Lee, Jack Kirby y compañía es hacer vulnerables a los superhéroes, convertirlos en personajes con problemas cotidianos con los que cualquiera podría identificarse. El cómic deja de ser percibido como un simple relato para niños y pasa a ser un producto apto para todos los públicos, especialmente para los universitarios que se enganchan a un superhéroe por encima de los demás, uno al que consideran un igual: Spider-man . El hombre araña representa una visión más compleja y empática del héroe, basada en un eslogan que ha traspasado generaciones: " Un gran poder conlleva una gran responsabilidad ". En las viñetas de 'The Amazing Spiderman' Peter Parker es acosado por las dudas existenciales, las estrecheces económicas ( está permanentemente sin blanca) y sus problemas con las mujeres. Además, sus aventuras se desarrollan en tramas más cotidianas y pegadas a lo social en las que hay cabida para lo s derechos civiles, el racismo, el drama de las drogas o la guerra de Vietnam . El héroe arácnido se convierte en un gran éxito editorial desde el principio, mayor que compañeros generacionales como Thor, Hulk o Iron-Man, y no tarda en convertirse en un icono cultural y el modelo a seguir.

Si en los años 60 Marvel disfruta de algunos de sus mayores éxitos, también tiene que soportar algún que otro sonoro fracaso. Como el de los X-Men , más conocidos en España como Patrulla X. Lee y Kirby conciben ese grupo de mutantes como una metáfora para denunciar el racismo y el odio irracional contra el diferente, en consonancia con el movimiento por los derechos civiles de la época. Pero aquello no termina de funcionar y acaba cayendo en el olvido. Hasta que en 1975 Chris Claremont se encarga de relanzar el equipo en el Giant Size X-Men 1 con una nueva alineación (Lobezno, Tormenta, Coloso o Rondador Nocturno) que ahora sí se convertirá en el buque insignia de la editorial. Durante 16 años el guionista desarrolla en 'The Uncanny X-Men' una enorme historia coral, con relaciones entre los personajes mucho más trabajadas e introduciendo cuestiones que se adelantan a su tiempo, como el nuevo feminismo , el techo de cristal o la diversidad racial . Durante la etapa dibujada por John Byrne se crean las historias (la saga de Fénix Oscura, Días del futuro pasado) que definirían el cómic superheroico en los lustros siguientes.

Aunque las mujeres habían ido ganando protagonismo progresivamente en el género superheroico, a principios del nuevo milenio guionistas y artistas aún seguían escribiéndolas y dibujándolas como evidentes objetos de deseo. Eso cambia en 2013 con la presentación en sociedad de Kamala Khan, una entrañable adolescente musulmana de ascendencia paquistaní que derriba estereotipos y rompe prejuicios convirtiéndose al mismo tiempo en un reflejo de la juventud norteamericana y de su cada vez más complejo tejido social. El mérito de la guionista G. Willow Wilson es mostrar lo complicado que puede ser convivir en una sociedad que no conoce tus costumbres y en la que muchas veces resulta difícil encajar, y hacerlo sin renunciar a un tono alegre, jovial y alejado del dramatismo épico de las grandes batallas del género. Las aventuras de Ms Marvel, que toma su nombre del fanatismo que profesa su protagonista por la Capitana Marvel, no son maniqueas ni simplistas, y se esfuerzan por contar con naturalidad los problemas de integración en la comunidad del que es diferente. En realidad no estamos tan lejos del Peter Parker de los 60, ni de su contrapartida moderna, el también reivindicable Miles Morales; una prueba más de la capacidad de reinvención de un género que siempre encontrará nuevas formas de seguir vigente.