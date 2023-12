Creo que no hay una universalidad pero sí un cierto patrón que se repite con frecuencia. Madres que, por las circunstancias culturales e históricas, se han visto muy borradas en su faceta de cualquier otra cosa que no fuera la maternidad con todo lo que ello conlleva. Si tu identidad pasa únicamente por ser madre y todo se construye en torno a ese hecho, las posibilidades de que cuando, por ejemplo, tus hijos se marchen de casa, la relación con ellos se complique, son altas.

Hay muchos. Y no sólo biológicos o psicológicos que es donde tradicionalmente se ha puesto el foco. También los hay históricos, culturales y sociológicos.

Hay una mezcla de culpa, vergüenza y miedo. De estar siendo desleal. Y de haber fallado. Como hija, como madre y como aquello que se esperaba de ti. Todo eso hace que sea muy difícil hablar de ese conflicto, comunicarlo y confrontarlo. No enfrentarse a ello imposibilita resolver la situación y favorece, sin embargo, la probabilidad de que el problema se repita una y otra vez.

A eso no te puedo responder porque no soy madre. Es cierto que en el libro se recoge algún testimonio en el que la mirada cambia. Pero no en todos los casos.