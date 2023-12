"Madrid es collage, Barcelona es memoria": 'Booklovers', una miniserie que recorre las ciudades letradas del mundo

Llevaba años con la idea de adaptar audiovisualmente el material de mis libros 'Librerías' y 'Contra Amazon'. Viajaba a DF, conocía a Max Ramos , me contaba que era huérfano y que incendió la biblioteca de su orfanato y yo pensaba, pues esto sería genial contarlo en clave audiovisual; o descubría Falena , en Buenos Aires, una librería nueva y preciosa, y me decía que esa belleza era perfecta para mostrarla imágenes. Presenté el proyecto a un par de plataformas y al final fue CaixaForum+ la que se interesó por él. Es el fruto de 25 años de viajes por librerías y bibliotecas de todo el mundo.Yo creo que eso se nota en la serie, esa profundidad, digamo s. Por eso sólo la podía presentar yo, aunque sin duda Vigo Mortensen, que es poeta y editor, lo hubiera hecho mucho mejor que yo.

Somos los amigos y amantes de los libros y su cultura. La palabra que escogí es la inglesa porque también define un tipo de turismo cultural y de vínculo muy propio de las redes sociales. Y porque no tiene marca de género ni de edad. Me imagino a un adolescente con una camiseta que diga Booklover . Y a una señora con una taza en la mano con té que diga lo mismo (como las que venden en la librería La Central).

¿Por su inmortalidad, precisamente? Pero al margen de esa aura , la verdad es que es una tecnología muy práctic a, que no hay que recargar, que resiste, que nos ayuda a fijar conocimiento. Recuerdo viajes, experiencias, ideas, si la repaso con la mirada. También es una especie de segunda piel de nuestra casa . Ese calor, esa compañía , no la encontramos en artefactos y dispositivos.

Sin duda. Como dijo Pierre Bourdieu , el campo cultural es literatura. Sin agentes, librerías, editoriales, centros culturales no se entienden muchos proyectos literarios. Acabo de leer un libro de Peter Galison que explica que si no hubiera trabajado en una oficina de patentes y no hubiera vivido en Berna, Einstein difícilmente hubiera llegado a la teoría de la relatividad en el momento en que lo hizo. Hay obras cosmopolitas, pero la mayoría tienen algún vínculo fuerte con lo local. Como Borges o Pesso a, que aparecen en "Booklovers".

¿Cuál es la biblioteca de un particular (escritor o no) que más te ha impresionado?

La de Jaume Brufau, profesor de derecho y cura, que nos animó a organizarnos como grupo de actividades y viajes cuando éramos adolescentes. Lo que en Cataluña se llama 'esplai'. Los amigos y amigas de 16 o 17 años éramos los monitores. Nos reuníamos en su casa para planificar nuestras actividades con niños en verano. Fue la primera gran biblioteca particular que vi en mi vida. Jaume me prestó libros. Me enseñó volúmenes antiguos. Tal vez me hizo aspirar a tener yo una, algún día.