Ocurrió en un canal de youtube, claro. No iba a ocurrir en un libro. Ni siquiera en un cruce epistolar en un periódico o en una web. El escritor, guionista y creador de contenidos argentino Hernán Casciari dijo que lo que en vida fue 'la literatura', ya fue. Caput. C'est fini. "Yo no creo en la literatura , ni mucho menos que se lea sostuvo-. La literatura era algo para un señor que venía a las siete de la tarde y tenía tiempo suficiente de sentarse en un sofá con un libro de 550 páginas cuyas primeras 25 eran la descripción del personaje. ¿Quién tiene tiempo? ¿Por qué, además? Era buenísimo... cuando no había otra cosa".

He ahí la cuestión. Porque pese a quien le pese, las palabras de Casciari tienen un fondo de razón. Una vez David Foster Wallace dijo, en los noventa, algo así como que su cerebro recibía cuatro o cinco golpes de información importante antes de tomarse el café por la mañana. Tres décadas después, los adolescentes reciben 500 golpes de información antes de tomarse el Colacao. Así que antes de rasgarnos las vestiduras tal vez cabría preguntarnos ¿habríamos leído 'En busca del tiempo perdido' (no lo hemos leído, pero hagamos que sí) si hubiéramos tenido Tik Tok a los 13 años?

"Gordo pelotudo se nota que no has leído un libro en tu vida", dice Casciari que le dicen. Muchos escritores han muerto como mueren los gatitos cada vez que alguien cierra (para siempre) un libro en la página 11. "¿Quién es este nabo que solo lee libros de maquillaje y tratamiento facial?" se preguntó en un tuit Martín Caparrós. Se entiende la indignación, también. La literatura no es sólo la lectura, para empezar. Ni solo la escritura. Es un intercambio de experiencias y conocimiento que no vamos a intentar definir en estas líneas (que leerán muy pocos ¿quién tiene tiempo de llegar hasta aquí?).