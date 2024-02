Nicolás Casariego o el libro de cómo hacerse muy del Rayo siendo del Madrid: "No es tan raro"

Un buen día de agosto de 2022 el escritor y guionistas Nicolás Casariego estaba dándole vueltas a la cabeza en busca de un plan con el que disfrutar y de pronto se le ocurrió. Decidió coger el metro y abonarse al Rayo Vallecano . Era madridista hasta la médula pero había buenas razones para mirar hacia Vallecas. "Era barato, el equipo jugaba al ataque e intenso con Iraola, podía salir más de casa y ver a gente en las previas de los partidos", nos cuenta. No sabía entonces que, tras hacer una cola surrealista de 72 horas para sacarse el abono, iba a disfrutar tanto los siguientes diez meses siguiendo a todas partes a su nuevo equipo. Una gran aventura que le llevó a escribir 'Rayografía. Cómo once tipos en calzones explican un barrio, una ciudad y un país' (Debate).

En el fútbol, celebrar los goles de nuestro equipo, eso que nos hace adictos. Cuento mi año futbolero desde muchos puntos de vista: el urbanismo, lo financiero, los viajes… La neurociencia me sirve para explicar cómo podemos emocionarnos más con un gol en el último minuto de Unai López al Elche que con la noticia de un ascenso en el trabajo. Aquel gol de Unai me hizo abrazarme con demasiada fuerza al abonado sentado a mi lado, a quien por entonces apenas conocía.

Los que no somos jóvenes tendemos a creer que a ellos no sólo no les interesa el fútbol, es que no les interesa nada. A cada edad, su ceguera.