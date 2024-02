Normalmente el hueco que ocupan las cartas al director o directora de los periódicos los imaginamos de denuncia, de personas que quieren mostrar su indignación ante algún hecho que les toca de cerca o que, aunque no lo haga, quiere dar su breve opinión sobre lo que ocurre en las páginas del periódico que lee cada mañana. En otras ocasiones también se publican reflexiones interesantes, incluso personales , que hacen que finalmente sean las elegidas para aparecer en las páginas de papel, como ‘El primer amor’ , una de las últimas publicadas en El País.

Las palabras las escribe desde Madrid una mujer, Carmen Alonso Núñez, que tras años sin saber nada, volvió de repente un día a tener noticias de aquel primer amor que marcó para siempre su vida. “¡Cuánto me echaba de menos! Y yo sin tener ni idea. Ni siquiera sabía que se acordaba de mí. Por eso me sorprendió tanto que su nieta me llamara para el funeral”, escribía la mujer en las primeras líneas de la carta.