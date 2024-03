Los hijos de García Márquez explican por qué han publicado la novela que él había descartado: “No estaba en capacidad de juzgarlo”

Si nos atenemos a las fechas que se barajan en la conferencia de prensa previa al lanzamiento de 'En agosto nos vemos' , García Márquez habría trabajado unos nueve años en la escritura de la novela: más o menos entre 1999 y 2008 . Esto decir, en el mismo periodo que va desde que le diagnosticaron alzheimer y el momento en que empezaba a agravarse su situación hasta dejar de recordar. Si uno lo piensa, uno de los mayores regalos que podía darle la vida a un escritor de la talla de García Márquez es la posibilidad de leer, como si no fueran suyos, los libros de García Márquez , algo que ocurrió según su hijo Rodrigo. Lo que se hubiera perdido.

Ese mismo deterioro, es el que posibilita ahora la edición de esta novela póstuma del autor . La única que habrá, según han confirmado sus hijos Gonzalo y Rodrigo Barcha esta misma tarde. "No existe algo así como 'la novela perdida en un archivo de Texas'. Desde la publicación de 'Nos vemos en agosto' los lectores de Gabo tienen a su disposición la totalidad de su obra" , señalaba Gonzalo.

La charla con los hijos del Premio Nobel corre por los cauces esperables. Se repiten las preguntas sobre cómo es ser hijo de un mito ("Depende lo que una haya desayunado ese día" es quizá la respuesta más justa) pero, sobre todo, por qué se termina publicando un libro del que el propio autor dijo textualmente: "Este libro no sirve. Hay que destruirlo".

Según Rodrigo García, ellos habían ido leyendo fragmentos del libro pero al morir su padre respetaron su decisión y mantuvieron el libro 'secuestrado' en el archivo del Harry Ransom Centre (texas) durante muchos años. "Pero cuando leímos las cinco versiones distintas que existen nos dimos cuenta de que estaba mucho mejor que lo que recordábamos. Creemos que así como gabo fue perdiendo la capacidad de escribir, también fue perdiendo la capacidad de leer y por ende perdió la capacidad para juzgar su propio libro. Y por otro lado, el nunca guardó libros no terminados, todos los que no terminó fueron destruidos. El hecho de que no hubiera destruido este es una señal".