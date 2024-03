Más allá de la ficción: el Macondo de García Márquez era un lugar real

La historia de Macondo, el pueblo en el que transcurre una buena parte de la obra de Gabriel García Márquez es la historia de Latinoamérica . En su génesis, sus revueltas, su colonización y su condena a repetirse en ciclos de magia y de violencia a lo largo del tiempo, está la metáfora de un continente en el que lo real no siempre es tan maravilloso. Hay en su propia construcción una dislocación del tiempo lógico -"El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo"- que nos remite directamente a un escenario casi mitológico .

Poco se dice, sin embargo, que Macondo, como topónimo (o por lo menos nombre propio) existió mucho antes que que el escritor lo hiciera 'debutar' en uno de sus cuentos, en 1954: en 'Un día después del sábado' aparece un Hotel Macondo. De hecho lo contó el propio autor en sus memorias 'Vivir para contarla' (2002): "El tren hizo una parada en una estación sin pueblo, y poco después pasó frente a la única finca bananera del camino que tenía el nombre escrito en el portal: Macondo. Esta palabra me había llamado la atención desde los primeros viajes con mi abuelo, pero solo de adulto descubrí que me gustaba su resonancia poética. Nunca lo escuché a nadie ni me pregunté siquiera qué significaba”.