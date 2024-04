Rachel Eliza, el amor de Salman Rushdie y su quinta esposa: "Fue capaz de traerme de la muerte"

Rachel Eliza Griffiths es la quinta esposa del autor de 'Los versos satánicos', libro por el que fue condenado a muerte por el Ayatolá Jomeini

El 12 de agosto de 2022 Rushdie sufrió un atentado en el que fue apuñalado sufriendo graves heridas que casi acaban con su vida

Poeta, fotógrafa, escritora y editora, Griffiths se casó con el autor un año después del atentado

En 'Cuchillo', la memoria de Salman Rushdie sobre el atentado que sufrió en 2020, su atacante no tiene nombre. Quizá porque el rencor hiere menos que el olvido. Lo que no olvida Rushdie, sin duda, son las 15 puñaladas que el sujeto le propinó debido a la condena a muerte que le lanzara el Ayatolá Jomeini 33 años antes. Y tampoco olvida a la mujer que estuvo con él desde el primer momento y lo acompañó durante el largo periodo de recuperación en el que sufrió de 'estrés postraumático'. Para eso, para no olvidar, es que el autor ha escrito este relato personal de 200 páginas en las que revive con crudeza aquellos momentos.

Cuchilladas

“¿Por qué no luché? ¿Por qué no hui? Me quedé quieto como una piñata y dejé que él me destrozara”, cuenta en el libro. Las puñaladas lo alcanzaron por todo el cuerpo aunque el atacante buscaba los órganos vitales mientras el público -había unas 4.000 personas en el auditorio de Chautauqua (Nueva York)- huía, espantado ante el infierno tan temido desde la 'fetua' lanzada por Irán. Rushdie, que vió acercarse al fanático con el rabillo del ojo -“ese ojo no volvería a ver”- tuvo tiempo de pensar en que, finalmente, había terminado su 'espera de 33 años. Pero otra cosa que recuerda es la gente que hizo lo que pudo por defenderle y que, liderados por el propio moderador del evento, Henry Reese, de hecho, salvaron su vida.

El atacante fue detenido de inmediato y Rushdie fue trasladado de inmediato a un Hospital. Pero lo que siguió después es, también, de película de terror, el escritor indio tenía un ojos literalmente colgando fuera de la cuenca, el cuello destrozado y el abdomen. Pero Rushdie sobrevivió, o más bien, vivió para contarla. Y en gran parte de esa recuperación tuvo que ver su esposa, la galardonada poeta afroamericana Rachel Eliza Griffiths, 30 años menor que él y su quinta esposa desde apenas hacía un año.

Y cuidados

"Mi mujer, Rachel Eliza, fue absolutamente fundamental en la recuperación -ha dicho Rushdie a El Periódico-. Sin ella no sé si habría tenido la fuerza para recuperarme y luchar como lo he hecho. Ella es poeta, fotógrafa, escritora, editora de libros, es una especie de trabajadora milagrosa que fue capaz de traerme de vuelta de los estertores de la muerte".

Griffiths, que además de poeta es novelista, fotógrafa y artista visual,es autora de cinco libros de poemas. En el último de ellos 'Seeing the Body' (2020), "combina la poesía con la fotografía, explorando la memoria, la condición de mujer negra, el paisaje estadounidense y el renacimiento". También fue la creadora de la serie de entrevistas en vídeo Poets on Poetry (P.O.P), en las que poetas contemporáneos discuten su obra "en relación con la experiencia y la cultura humana individual".