Creía que Paul Auster era Dios

No sé si el tipo que había abierto la librería estaba allí y me dejó hacer con la misma indiferencia, rayana en el nihilismo, que teníamos algunos en la Lima de principios de los 90. Pero lo cierto es que me fui con el botín y lo devoré y por supuesto me volví fanático de Auster y sus ciudades fantasmas, de su irreductible deseo de contarte una historia y hacerlo con una claridad meticulosa, casi maniática. Por historia me refiero a algo que ocurre y no a ninguna pretenciosa divagación. Auster parecía siempre tan consciente de la responsabilidad que significaba no hacerte perder el tiempo que incluso tenía que hacer que sus personajes lo fueran. Siempre hay alguien que te cuenta un cuento de Navidad y de dolor.