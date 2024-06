Martha Gellhorn, la única mujer en el desembarco en Normandía: "Fueron injustos con ella“

El desembarco de Normandía fue el hecho fundamental que viró el curso de la Segunda Guerra Mundial y en el caso de mi novela yo no quería que se tratara de un relato épico, sino que fuera un reflejo del grito pacifista de la reportera de guerra estadounidense Martha Gellhor n. Todos tenemos en mente esas imágenes de Robert Capa (que fue seudónimo que creó el del Endre Friedman junto con su mujer Gerda Taro), pero qué hubiera sido también si las fotografías que hizo Martha no se hubieran perdido y se hubiera proyectado la película que John Ford grabó simultáneamente de los hechos.

Yo estudié Filología Hispánica, la especialidad de literatura y en ese sentido escribo ficción siempre , es lo que la tradición americana llama faction, ficción basada en hechos reales. Yo siempre he pensado que los documentales y los ensayos nos cuentan los hechos como son, pero que en cambio nos conmovemos con las películas y con las novelas, y lo que yo quería, ya que no se hizo justicia con Martha Gellhorn, por lo menos sí tuviera esta justicia poética y que esa historia se quedará para siempre con los lectores.

Hay un personaje muy interesante que aparece en mi novela, Lee Miller, que fue una fotógrafa que reflejó muy bien el Blitzkrieg, la maniobra de guerra relámpago de Alemania sobre Inglaterra. Y esta mujer, mientras estaba Hitler en el búnker y prácticamente el mismo día en que se suicidó, ella estaba en su bañera de la casa de Múnich. Tuvo una vida absolutamente apasionante , no solamente en el mundo del periodismo hay mujeres silenciadas, también en el mundo del arte, de la literatura… Mujeres que tuvieron relevancia en el momento en el que vivieron pero que no fueron incluidas en el canon estético y entonces ni su vida ni su obra han llegado hasta nosotros y yo creo que está muy bien rescatarlas.

La construcción del personaje de Martha Gellhorn la hice a través de sus propios escritos, publicó dos libros en los que recogía sus crónicas de sus viajes al infierno y el rostro de la guerra. Su escritura me sirvió mucho para conocerla , sobre todo, para ver la empatía que tenía con las víctimas de cualquier guerra, para ver su espíritu indómito y absolutamente pacifista, la fuerza que tenía y también sus sombras, porque como como alguien humano no era nada perfecta, como nos pasaba cualquiera de nosotros, que tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Esa ha sido mi principal herramienta para describirla , retratarla y que tomara corporeidad y se encarnará.

En un primer momento Hemingway, que no me cabe ninguna duda de que estaba enamorado de ella cuando estaban en Madrid durante la Guerra Civil, la animó mucho a que escribiera, incluso le dio la fórmula, le dijo que hablara de las vidas pequeñas de la gente de a pie que eran los principales afectados, que hablara con las personas que estaban en la cola del carbón, del Pan. Pero cuando Martha Gellhorn comenzó a crecer y era una periodista cada vez más brillante, de alguna forma Hemingway tuvo celos profesionales. A ella la mandaron como corresponsal a la guerra de China en la Segunda Guerra de China y él no llevó demasiado bien ser solo el acompañante. Ella no podía hacerle sombra porque Hemingway ya era un genio y era un mito, tanto en el mundo de la literatura como del periodismo, pero dijo literalmente que prefería tener una mujer en la cama que una periodista en el frente. Eso nos da una idea de su carácter. Y, bueno, yo creo que la imposibilidad de que ella pudiese publicar durante tantos años (y tener que autopublicarse sus crónicas) de alguna forma él tuvo algo que ver, como venganza porque ella fue, además, la única mujer que le abandonó.