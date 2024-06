David Jiménez retrata a los jóvenes de la época dorada del ladrillo: "'La generación del 2000 aún vive la resaca de la España eufórica"

A mí el ensayo y la novela me sirven igual para contar la verdad. Me cuesta traicionar al reportero que llevo dentro. La no ficción vive un buen momento y ha ganado en estatura. Una razón es que el mejor periodismo se ha trasladado a los libros, ante la renuncia de los medios a apostar por él.

El periodismo tiene los límites de la verdad, mientras que la ficción te deja ir más lejos. Días salvajes es mi séptimo libro, tengo de todo: reporterismo literario, literatura de viajes, memorias (El director), novelas… Me ocurre que cuando todo el mundo me dice que debo hacer una cosa, ficción o ensayo, hago la contraria. Después del éxito de El director tenía sentido haber ido en esa misma línea. Escribí una novela. Mi carrera literaria parece diseñada por mi peor enemigo. Lo que ocurre es que solo puedo escribir lo que me pide el cuerpo. No voy a pasarme uno, dos años metido en una historia que no me interesa, aunque un editor me diga que lo voy a petar.