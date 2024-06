Nieves Herrero y su primer libro para niños: "Ver crecer a mi nieto me hace exprimir el momento"

A Nieves Herrero le tiene cogida el alma su nieto Nico, de tres años y medio. Tanto que, al verle enredar a su alrededor, decidió poner punto y aparte a la novela que tiene ahora entre manos para escribir un relato inspirado en el niño. Finalmente, no fue uno, sino cinco historias diferentes bajo un mismo título, 'Nico y los animales' (B de Blok) . Y con permiso de esa novela que no tardará en retomar, nos dedica un buen rato a hablar de lo que más le importa profesionalmente en este momento: su debut en la literatura infantil.

No soy una abuela al uso por motivos obvios. Trabajo mucho y no puedo estar con mi nieto todo lo que a mí me gustaría, pero los ratitos que tengo con él los exprimo. Tiene un gran sentido del humor. Cuando llego a su casa, siempre me acerca un libro para que se lo lea. Es muy pequeño, pero identifica a cada uno de sus abuelos con un rol. Verle crecer me ha hecho más consciente de la necesidad de estrujar cada momento presente, porque vuela, se te va de las manos cuando menos lo esperas.

De aquellas historias nació mi fascinación por crear personajes. Con el tiempo, la escritura se volvió terapéutica, mi alimento del alma, mi evasión. Me acompaña siempre y me hace crecer. Todos los días escribo y si un día no pudiese me sentiría muy vacía. Me compensa cualquier esfuerzo. Indudablemente, me lo permito ahora que mis hijos son mayores.