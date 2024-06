Alfredo, el tío madrileño de Kafka que está enterrado en Carabanchel

Hacia el final de sus atribulados años, Kafka (1883-1924) llevaba una vida kafkiana -claustrofóbica, gris, inquietante hasta lo absurdo- entre Praga, Berlín y Viena, mientras luchaba con la tuberculosis . Aquejado de dolencias varias, entre ellas la económica, en su universo habitualmente sombrío había una ventana por la que asomaba el sol mediterráneo. Se trataba del "tío de Madrid" a quien el escritor había pedido en varias ocasiones ayuda para trasladarse a España . ¿Hubiera existido lo kafkiano si Franz hubiera podido pasear al sol por Castellana ? Probablemente no. Pero el caso es que el tío, cuyo nombre de nacimiento era Alfred Löwy Porias ya no existía, y ahora solo estaba Alfredo Loewy y Pagés, vecino de la Puerta del Sol, con piso en el número 28 de la calle Mayor y despacho en la estación de Delicias, donde fungía de “Director de la Compañía de Explotación de los ferrocarriles de Madrid a Cáceres y Portugal y del Oeste de España.

Kafka, que siempre manifestó a su tío la idea de trasladarse a España - "o mi tío nos busca un empleo en España o tendremos que marcharnos a Sudamérica o a las Azores, a Madeira" escribía ya desde muy joven a su amigo Max Brod- solo pudo conseguir de él, sin embargo, la recomendación para entrar a trabajar en la compañía de seguros donde empezaría su periplo laboral -cuyo padecimiento incorporaría también a lo kafkiano- pero nunca la ansiada invitación a España. ¿Por qué? Es difícil saberlo, hay quien opina que Loewy no quería que el sobrino de ideas extrañas y religión judía, sea un peso para él en su nueva vida en Madrid. Según recoge el blog de la Biblioteca Nacional, "el tío Alfred era independiente, carismático, competente, elegante y soltero. Recorría a pie la distancia que separaba su domicilio de la oficina en el Paseo de las Delicias, cenaba en Lhardy, se dejaba ver en el teatro y llevaba la vida de un gentleman de principios del siglo XX". Mucho para arriesgar recibiendo a un joven de 'escaso futuro'. Aunque esto no dejo de intentarlo hasta, al menos, 1913, cuando aún le escribía escribía a su entonces novia, Felice Bauer, "no te veré en mucho tiempo salvo que viajes conmigo a Italia o al lago de Garda al menos, o incluso a España a ver a mi tío". Nunca ocurrió.