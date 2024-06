Cuando Lola Flores perdió su pendiente y mucho más: "Todo artista debía pasar por el Florida Park para tener éxito"

Historia, fascinación, arte, vida e inspiración. Son las palabras que podrían resumir qué significa el Buen Retiro para Madrid. En 2021, la Unesco le otorgó valor universal y entró, junto al Paseo del Prado, en la prestigiosa lista de bienes culturales del Patrimonio Mundial. Para el ciudadano extranjero está en su 'Top 10 things to do in Madrid' y para nosotros es cultura, memoria, tradición viva, acontecimientos, expresión artística y vida. De todo ello saben bien el empresario Ramón Matoses y el escritor e ilustrador Pedro López Carcelén, autores de 'Florida Park y los Jardines del Buen Retiro', un minucioso estudio histórico de los parques más famosos de Europa y también una celebración de la vida.