Alejandro Pelayo, de Marlango a sus nuevos poemas: "El piano fue fundamental para entender mi Asperger"

En el transcurso de la noche, "dos animales hambrientos se devoran/ morirán más tarde saciados/ sus vidas habrán merecido la pena". Deseo, soledad y sentimientos vuelven a estar presentes en este artista que compone, en verso o partitura, a modo de catarsis. Para liberar, purgar, exclamar o suplicar. Inició sus estudios musicales siendo muy niño. Los continuó después en Madrid y en la escuela neoyorquina The Juilliard School.

Al margen del grupo ha realizado numerosas incursiones en cine, teatro y publicidad. Desde 2017 alterna Marlango con su carrera en solitario, con álbumes como 'La herida invisible', un disco de piano minimalista que vino provocado por el diagnóstico del Síndrome de Asperger en la edad adulta. La música le enseñó empatía y también a ponerle nombre a cosas que hasta entonces desconocía. "El piano fue una herramienta fundamental y decisiva que me acompañó y me ayudó a entenderme", dice.

Su siguiente trabajo en solitario fue 'La memoria de la nieve', un disco intimista, con piano y violonchelo, que habla del dolor, del paso del tiempo y la enfermedad. Lo compuso después de que le diagnosticaran a su madre alzhéimer. Su manera afrontar el dolor fue el piano. Le ayudó en su particular duelo.

La composición poética de 'Todas las noches que fuimos humo' no ha implicado un cambio de registro. "En realidad -explica- son dos lenguajes que funcionan muy bien en paralelo. Se ayudan y complementan. En mi caso, la música siempre llega a donde no llega la palabra. Desde niño soy un buen lector y la poesía siempre me ha acompañado, especialmente en mi trabajo como músico, donde siempre necesito el apoyo y la compañía de la palabra. Llevo muchos años escribiendo, aunque 'Todas las noches que fuimos humo' es mi primera experiencia en el mundo editorial.