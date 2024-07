Una de las hijas de Alice Munro acusa a su padrastro de abusos y a su madre de ignorarlo

Este domingo, Andrea Robin Skinner (57) tercera hija de la desaparecida Alice Munro, empezaba así su artículo en el Toronto Star (Canadá ): "En 1976, fui a visitar a mi madre, Alice Munro , a pasar el verano en su casa de Clinton, Ontario. Una noche, mientras ella estaba fuera , su marido, mi padrastro, Gerald Fremlin, se metió a la cama donde yo estaba durmiendo y me agredió sexualmente . Yo tenía nueve años. Era una niña feliz, activa y curiosa, que acababa de darse cuenta de que no podía crecer para se r un perro pastor de ovejas , una gran decepción, ya que amaba tanto a los perros como a las ovejas".

A partir de ahí, según refiere Skinner, empezaron para ella larguísimos años de acoso por parte e Fremlin, -exhibición, comentarios lascivos, insinuaciones y tocamientos- mismos que generaron en ella una serie de problemas psicológicos que iban desde la bulimia a la depresió n. "A la mañana siguiente no podía levantarme de la cama -continúa su relato Skinner-. Me había despertado con mi primera migraña, que con el paso de los años se convirtió en una enfermedad crónica y debilitante que persiste hasta el día de hoy. Anhelaba volver a casa, a Victoria, para estar con mi padre, Jim Munro , mi madrastra, Carole, y mi hermanastro, Andrew".

Fueron casi 50 años de una conspiración de silencio, según Skinner, para quien a fama de su madre fue un factor determinante en el velo que se corrió sobre el abuso, a pesar de que ella misma se lo contara a la Premio Nobel en una carta de 1992. "Querida mamá -comenzaba- . Por favor, busca un lugar en que estar a solas antes de leer esto... He estado guardando un terrible secreto durante 16 años, Gerry abusó sexualmente de mí cuando tenía nueve años. Toda mi vida he tenido miedo de que me culparas por lo que pasó”.