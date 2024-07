The New York Times elige los 100 mejores libros del s. XXI (y no hay ninguno español)

Todas las listas, como las cartas de amor, son ridículas. Evidentemente parciales , necesariamente subjetivas y, en muchos casos, deliberadamente tendenciosas, las listas de 'los mejores libros' (puedes decir 'discos' o 'películas' o 'paellas valencianas') son, casi siempre, cosa de maravilla y de rencor. La recientemente publicada por The New York Times pareciera, además, un poco prematura. Al célebre medio norteamericano le ha parecido innecesario agregar un 'en lo que va de' y ha titulado su selección directamente 'Los 100 mejores libros del s. XXI'. Y hay varias cosas interesantes.

"En colaboración con Upshot, el departamento de The Times centrado en datos y periodismo analítico, Book Review , envió una encuesta a cientos de novelistas, escritores de no ficción, académicos , editores de libros, periodistas, críticos, editores, poetas, traductores, libreros y bibliotecarios. y otras luminarias literarias, pidiéndoles que elijan sus 10 mejores libros del siglo XXI", dicen en el artículo. Al parecer el criterio para determinar qué significa "mejor" en este caso, ha sido bastante laxo. "Dejamos que cada uno defina "mejor" a su manera . Para algunos, esto simplemente significaba "favorito". Para otros, significó libros que perdurarían por generaciones. Las únicas reglas: cualquier libro elegido tenía que ser publicado en los Estados Unidos, en inglés , a partir del 1 de enero de 2000 . (¡Sí, las traducciones cuentan!)".

El argentino-norteamericano Hernan Diaz es, de hecho, el único paisano de Borges en la lista (en la que no figuran las exitosas Mariana Enriquez o Samantha Schweblin), y aparece en el puesto 50, pero su novela 'Trust', ambientada en el Nueva York de los años 20, fue escrita en inglés, con lo que digamos que no cuenta. La mexicana Fernanda Melchor sí, con su 'Temporada de huracanes', que figura en el puesto 82,. Y finalmente otro chileno, Benjamín Labatut, cierra la participación de libros traducidos del español con su magistral 'Un verdor terrible' -que han traducido como 'When we cease to understand the world" o 'Cuando dejemos de entender el mundo'- figura en el puesto 83.