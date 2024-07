Confesión: "Yo hubiera sido Premio Nobel de Física, pero el sol, la cerveza, la playa , la coca cola, los parques y un amor me lo impidieron". Como Luis Hernández , tal vez no seamos nunca Premio Nobel, ni de física ni de nada, pero tenemos el verano con su sol lila y sus cromáticos yates. Tenemos la sandía. Y el buen tinto. Y tenemos también cientos de libros apilados contra el paso de los meses , así que lo mejor es echar un ojo a aquellos que se quedaron en la mesilla, escoger los que tengan mejor pinta y meter dos o tres en la maleta. Pero si eres de los que no tiene aprovisionamiento a la vista, descuida, hemos preparado una lista con recomendaciones según tu tipo de personalidad en verano.

A priori, la vida de un peculiar copista que trabaja en una oficina de Wall Street en el s. XIX, no parece nada que pudiera interesarte. Pero si te decimos que este personaje un día decide dejar de trabajar (y en realidad dejar de hacer cualquier otra cosa) amparándose en el lema 'preferiría no hacerlo' ya empezarás a sentirte más identificado. Una pequeña obra maestra del autor de Moby Dick.

Esta novela que le gusta hasta Dua Lipa, no es precisamente una novela festiva. Se trata de el desgarrador viaje vital de una niña atrapada en un cuerpo que no sabe habitar. Una novela deslumbrante pero que no se parece a nada que hayas leído. 'La mala costumbre' fue todo un fenómeno literario internacional y desde luego no te dejará indiferente.