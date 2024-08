Sin embargo, el escritor sí que pudo disfrutar de algún que otro éxito en su corta carrera, aunque su vida nunca fue sencilla. “No tuve una infancia infeliz, pero sí fui un niño infeliz. Tuve unos padres y abuelos que me quería, no viví ninguna gran desgracia, no éramos ni pobres ni ricos, pero no fui un niño feliz”, dijo el autor de los seis tomos que forman la saga ‘Blackwater’.