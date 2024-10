El veterano de Vietnam que se convirtió en poeta: "La guerra había cavado un agujero dentro de mí"

El 4 de agosto de 1964 , dos destructores norteamericano que navegaban en aguas del Golfo de Tonkín , el USS Maddox y el USS Turner Joy, descargaron más de 650 proyectiles (además de cargas de profundidad) contra lo que creyeron que era un ataque con torpedos por parte de las fuerzas de Vietnam del Norte . A la mañana siguiente, sin embargo, no encontraron nada, ni restos de naves enemigas, ni blancos aniquilados, ni una sola baja. No había nada. Como resultado directo de ese ataque fantasma , ese mismo año, hace seis décadas, Estados Unidos se metía de lleno en la guerra de Vietnam, una de las más cruentas del siglo veinte.

Bruce Weigl tenía apenas 18 años cuando fue enviado a la jungla, en 1967. “A esa edad no tienes desarrollado un sentido de tu situación en el mundo: eres tan joven que haces cualquier cosa, no tienes miedo a nada. Eres un niño. Los efectos dramáticos los comprendes después, al regreso”, le decía esta semana al periodista Sergio C. Fanjul en el Festival Cosmopoética de Córdoba, donde vino a presentar 'Canción de Napalm' (Almuzara, 2024) el poemario que escribió veinte años después de la guerra y que le llevó a ser candidato al premio Pulitzer.