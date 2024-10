'La Catedral del Mar' tendrá tercera parte: lo que se sabe

Surgido de los claustros de la Escuela de Escritura del Ateneu de Barcelona , Falcones debe haber hecho más por las talleres literarios que cualquier otro mortal. Pasar de alumno a prueba contante y sonante de que no solo se puede 'aprender a escribir' sino que se puede llegar a best seller global, el autor se convirtió en un verdadero 'fenómeno' literario' en 2006 tras la publicación de 'La catedral del mar'.

“Estaba enfermo y estudiar se me hacía cuesta arriba porque no sabía si ese trabajo acabaría plasmado en una novela o me iba a morir antes de acabarla” nos dijo en ese momento. Hoy, superado el transe, el autor se muestra más vital que nunca, para beneplácito de sus seguidores.