Jennifer Clement, escritora: "Hasta Frida Kahlo, el arte solo se volcó en el dolor de la Virgen María"

Nacida en 1960, la autora tuvo la fortuna de criarse en la calle Palmas de Ciudad de México, ahora llamada Diego Rivera, la misma en la que vivieron Frida Kahlo y Diego Rivera. Cuando llegó a México con su familia, esta pareja de icónicos pintores había fallecido ya. Su residencia, llamada Casa Estudio, estaba a solo dos cuadras (200 metros) de la de Clement, una casualidad que marcó para siempre su vocación intelectual y así nos lo cuenta: "Formaron parte de mi infancia porque viví en sus espacios y entre sus cosas. Me crie en la calle en donde estaba la Casa-Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, que no se había tocado nada desde sus muertes y era mi segundo hogar. Los nietos de Diego Rivera eran mis amigos más cercanos. Era una casa llena de vida y de muerte y esta contradicción me marcó creativamente".