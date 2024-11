Eslava Galán y su Roma para escépticos: "El Imperio romano no es solo una cosa de hombres"

El historiador y divulgador cultural ofrece una entrega más de su serie 'para escépticos' esta vez dedicada al Imperio Romano

Con su particular mezcla de novela y ensayo, el autor llega a las entrañas de la civilización más importante de Occidente

En anteriores entregas Eslava Galán se ha ocupado de asuntos como La Revolución Francesa o la Conquista de América

Hay pocos temas históricos universales con tanto interés bibliográfico o cinematográfico como la unión de los pueblos itálicos bajo la hegemonía del Imperio romano. Del mito fundacional de Rómulo y Remo hasta la disolución del imperio, esta 'Historia de Roma contada para escépticos', última entrega, de momento, de la serie creada por el escritor e historiador Juan Eslava Galán (1948), es una mezcla de novela y recuento histórico escrita con solvencia y agilidad ya reconocibles para los lectores de su autor.

Habrás oído hablar de esta tendencia de que “los hombres piensan mucho en el Imperio Romano… ¿Cres que es así? ¿Por qué?

Bueno, a veces se cree que el Imperio Romano es cosa de hombres, quizás sea una deformación que hemos heredado del péplum, del cine, donde se ven las luchas de gladiadores, los juegos del circo y una sociedad muy masculina, pero la verdad es que esto está cambiando y ya tenemos por ejemplo series como 'Domina', cuyo principal personaje es una mujer. Yo creo que no se podría entender la historia de Roma sin esas grandes mujeres que la conforman.

¿Cuál dirías que es el más grande mito sobre Roma que es totalmente falso?

Hay muchos. Uno de ellos quizás sea que no hemos tenido en cuenta el aspecto religioso que había en el tema de los gladiadores. No se tiene en cuenta y se mira solo la parte lúdica. Otro mito es lo de los cristianos arrojados a las fieras. Efectivamente se arrojaban a delincuentes a las fieras, pero es algo que se ha exagerado notablemente en el cine.

¿Y una gran verdad desconocida?

Que la esencia de Roma está más que en cualquier cosa, en el comercio. Roma hace muchísimas vías por todo el continente, de ahí aquello de que 'todos lo caminos van a Roma', muchas de las cuales todavía se conservan. Y a través de esas carreteras no solo iban las legiones mudándose de un lugar a otro según convenía a la defensa del Imperio, sino sobre todo un comercio muy intenso. Roma ponía en contacto unos pueblos con otros, esa es una verdad no suficientemente subrayada.

¿Qué es lo que te permite el género híbrido que practicas, esa mezcla de historia y ficción, que no te permitiría ninguno de los dos géneros por sí solo?

Yo creo que es un error ceñirnos siempre a los géneros. Mis primeros libros, por ejemplo, o eran novelas o eran ensayos históricos. Hasta que hace ya 20 o 245 años, entendí que yo, que era novelista y al mismo tiempo historiador, podía fusionar los dos géneros, y que eso le iba a gustar a mí como me gustaba a mí cuando leía a algunos autores extranjeros. Y eso fue lo que hice y al parecer hemos acertado. Y digo hemos porque es algo que ya practica más gente, también con éxito.

Si las civilizaciones fueran parte de una cadena evolutiva darwiniana ¿Cuáles fueron las principales presas del Imperio Romano? ¿Cuáles sus depredadores?

Fue un imperio que saqueó los pueblos que conquistan, pero no porque fueran especialmente malos los romanos sino porque esa era la tónica general de los pueblos en la antigüedad: el pez grande se comía al chico. Eso ocurría ahora como ocurre ahora desgraciadamente. No tenemos mas que ver las Médulas de Leon, que son unas montañas saqueadas para sacarles el oro que contenían, destruidas como montañas a base de implosiones hidráulicas. Sin embargo hay que señalar que Roma no solo saqueaba y se llevaba las riquezas sino que te dejaba su civilización, te dejaba su idioma, te dejaba acueductos y te dejaba ciudades. Es decir que te daba algo a cambio también, esa es su gran labor civilizadora.

¿Disfrutas con las películas de gladiadores, tanto las antiguas del péplum como las de Ridley Scott? ¿Las de Cecil B. DeMille?

Si. Siempre fui muy aficionado a las películas que tenían que ver Roma. Pero la verdad es que cuando me fui haciendo mayor al ser historiador ya no las disfruto tanto porque les veo todos los defectos. Veo que las cosas no son así ni eran así y que podían haberse mejorado. Por ejemplo yo admiro profundamente a Ridley Scott, pero en 'Gladiator' si hubiese puesto como se comportaba realmente la legión romana contra los bárbaros no solo hubiera sido más fiel a la historia sino incluso más espectacular que lo que intenta contar con esas bolas de fuegos que caen de arriba...

¿Qué tanto de ‘romanos’ tenemos verdaderamente los hispanos?

Somos romanos. Este idioma que estamos hablando y estamos entendiendo ahora no es más que un latín evolucionado o degenerado, según quieras entenderlo. El sentido de la ley y de la justicia que tenemos es otra gran herencia romana. La civilización cristiana occidental es superior al resto de las civilizaciones, a pesar de todos sus defectos, porque lo hemos heredado Roma y de Grecia.

¿Cuál será el próximo capítulo de tu serie para escépticos?