Elsa Punset o cómo ayudar a los hijos: "La mayoría de adolescentes no se quieren a sí mismos"

Ayudar a los hijos a conocer y controlar sus propias emociones es algo imprescindible para crecer feliz. La escritora Elsa Punset (Londres, 1964) está plenamente convencida de la importancia que tiene ponerles nombre, calmarlas o transformarlas. Por eso se embarcó en su colección de literatura infantil llamada Los Atrevidos , una serie que nació cuando sus propios hijos eran pequeños y se acurrucaba junto a ellos en casa de los abuelos para contarles un cuento por las noches. Entonces empezó a apuntar ideas durante el día, "cosas que decían y hacían ellos porque no querías olvidarlas", para luego incorporarlas a los cuentos.

Los Atrevidos, dice Elsa, tiene el sentido del humor propio de los niños y nace de "esa paradójica capacidad de pillar las cosas al vuelo y al mismo tiempo no enterarse de cosas básicas". Cada uno de sus libros se centra en una dimensión emocional y en la décima entrega toca hablar de cómo conectar con la naturaleza . En esta nueva aventura, los protagonistas de la serie, Alexia, Tasi y Rocky, aprenden que todos los seres vivos de la Tierra estamos interconectados.

Cuando decimos que estamos hechos de estrellas, no es una idea poética, ¡es la realidad! Formamos parte física y emocional del mundo natural que nos rodea porque estamos hechos de las mismas partículas, de las mismas moléculas. Pero en las últimas décadas, lo hemos olvidado. Vivimos vidas artificiales y estresantes. Volver a la naturaleza es el gran reto de los próximas décadas y quisiera dar a las familias estrategias para hacerlo, y un cuento que celebre la belleza y la magia de lo que nos rodea, la suerte de vivir en este planeta, y la necesidad de cuidarlo.

Un niño nace con esa inocencia radical y capacidad de vivir en el presente que le lleva a sentirse parte de la vida. Cuando nace no teme el rechazo, no piensa en la supervivencia. No le importa ser niño o niña, alto o bajo, rico o pobre. Está vivo y quiere participar y vincularse con todo.