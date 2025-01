El universo de Tintín no solo está compuesto por sus 24 álbumes inolvidables, sino también por una rica cultura de coleccionismo que une a fanáticos de todas las edades. Enric Reverté, coleccionista apasionado y dueño de Cantonet , una tienda de coleccionismo en Barcelona, es uno de los nombres destacados en este singular nicho. “La tienda surgió de la reflexión de que, como no puedes tenerlo todo, al menos puedes hacer que pase por tus manos”, explica para ponernos en situación.

“Sin el apoyo de mi mujer, la colección sería imposible. Ella es una parte fundamental de todo esto. Cuando me regala algo de Tintín, la primera en sentirse feliz es ella. Nuestra colección es un proyecto muy compartido y deseado . No es solo algo material, sino un vínculo que disfrutamos juntos”, afirma.

Los inicios, cierto es, no fueron fáciles. “El coleccionismo tiene varias etapas. Comienza con el deseo, cuando no puedes permitirte nada, como me pasó en mi juventud. Recuerdo ir a una tienda en Barcelona y salir con las manos vacías porque no podía comprar ni un llavero. Después, con los años, mi situación cambió y mi colección pasó de piezas comunes a auténticos artículos museísticos. Por ejemplo, tengo grabados tipográficos originales con los que se imprimían los lomos dorados de las primeras ediciones de Tintín. Estas son piezas únicas, de las que solo existen esos ejemplares”.