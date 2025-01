La historia del toldo verde de periferia en España: "Es el referente visual de varias generaciones"

Mucha de la cultura popular que conocemos - de los Chichos a C. Tangana - se construyó a la sombra de una lona de poliéster de color verde oscuro . No lo decimos nosotros, sino los autores de 'Toldo verde: postales de otro patrimonio' (Ediciones Asimétricas, 2024), un libro que reúne los textos del arquitecto e investigador Pablo Arboleda y las imágenes del fotógrafo Kike Carbajal en torno a este parasol tan característico de nuestros barrios.

Bueno, era una época en la que no había una enorme variedad de productos y el mundo del toldo no tenía una gama de colores demasiado diversa, lo que si que tuvo una oferta más amplia fueron los motivos florales del interior que se vendían con nombres tan exóticos como “Cancún” o “Acapulco”. Tenemos que pensar que de los 21 distritos de Madrid prácticamente 18 se construyeron en aquella época, barrios enteros se edificaron sobre descampados , todos con características muy similares y con bloques prácticamente idénticos pero que alterarían para siempre la fisionomía de nuestras ciudades. La ubicuidad estaba en todas partes, pero a su vez era una ciudad en constante transformación y crecimiento.

Estigmatizado me parece demasiado exagerado, pero si se suele tildar de “feo” o de “cutre”. Es cierto que la arquitectura de esta época no es especialmente llamativa y que su repetición constante le quita toda espectacularidad, pero no debemos olvidar que es el referente visual de varias generaciones de españoles: es el lugar de nuestros abuelos, es el espacio de una gran mayoría de nuestras experiencias vitales. Lo llevamos dentro. Nos sentimos identificados y nos remite a una suerte de memoria colectiva. No deberíamos desdeñar la nostalgia y la afinidad que nos provocan estos paisajes porque son una parte de nosotros.