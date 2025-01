¿Pensando en escribir tu soñada novela a los 50? Los tres trucos de Maruja Torres para ayudarte

Gesualdo Bufalino publicó su 'instant classic' 'Perorata del apestado' a los 61 años. Pero no hace falta ser un oscuro profesor de Instituto, ex combatiente de la Segunda Guerra Mundial, ex prisionero de los alemanes, extuberculoso, que escribe en secreto en un pueblito siciliano para ser 'materia literaria'. Ni trabajar, como el italiano, durante 30 años en una novela. Así que si estás pensando, finalmente, en dar ese primer paso en la escritura, aquí tiene s algunos consejos no nuestros, sino de la gran Maruja Torres, mismos que compartió con Jordi Évole durante una entrevista hace ya varios meses.