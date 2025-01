Brooke Shields ha sacado un libro sobre envejecimiento llamado "A Brooke Shields no se le permite envejecer"

Paradojas crueles de la industria: a Brooke Shields no se le permitió ser niña (en la vida real) a los 11 años, y ahora no se le permite ser una mujer de mediana edad cuando va a cumplir 60. Es como si Brooke Shields solo hubiera sido útil, como producto de consumo masivo, durante el la década y media de su vida en la que fue considerada apta para la sexualización más implacable. Y como si lo que hubo antes o vino después no existiera o simplemente no fuera importante.