Pero ese día no sólo murió él. Su amiga granadina, Agustina González, conocida como la ‘Zapatera’ también fue ejecutada por su orientación sexual. Además de poeta y pintora vanguardista, González inventó la manera en la que hoy te comunicas con tu familia y amigos. En el vídeo te contamos cuál.

Aquella mujer a la que todos llamaban la 'Zapatera', debido a su pequeño negocio en el centro de Granada, fue una mujer adelantada a su tiempo. No le importaban las críticas: vivía y vestía como quería. Y si no hubiera sido por la época en la que le tocó vivir, no cabe duda de que podría haber sido uno de los máximos exponentes de la generación del 27. Pero era una mujer y, como a muchas otras, se le invisibilizó por ello. Sus afirmaciones feministas en su obra 'Clemencia de las estrellas' son de absolutamente de actualidad, en el vídeo repasamos algunas de ellas.