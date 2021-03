Dejarlo todo y mudarse a una cabaña: Beatriz Montañez y otros ermitaños del siglo XXI que se retiraron en plena madurez

Tras un año de confinamiento, lo que a principios de 2020 era la fantasía de una parte de la población más que mínima se ha convertido en un sueño trampa para muchos. La idealización de pasar el confinamiento alejado de la urbe y rodeado de naturaleza ha sido una constante y, en muchos casos, una decisión temporal que ha servido para darse cuenta que vivir en el medio rural español y padecer en las carnes los estragos de la despoblación no está a prueba de urbanitas idealistas, sino de quienes tienen los recursos socioeconómicos y un trabajo que le permita sostenerlo.

En los últimos días hemos conocido el caso de Beatriz Montañez, la ex presentadora de televisión que, según cuenta, hace cinco años decidió dejar el prime time por una vida asceta en el campo, en una casa ruinosa y con poco más que un colchón, y la curiosidad es un fenómeno generalizado. Desde que se dio a conocer que la periodista publica un libro relatando sus vivencias ('Niadela', Ed. Errata Naturae) , su nombre se mantiene trending topic en Twitter y sus entrevistas son lo más leído en los periódicos nacionales.

El mito del ermitaño interesa. Y como Montañez, que ahora dedica sus mañanas a la meditación en contacto estrecho con la naturaleza y las tardes a la escritura, manteniéndose con 150 euros al mes -aunque no especifica la fuente de sus ingresos- ha habido otros muchos ermitaños de este siglo que optaron por cortar de pleno con la rueda capitalista y aislarse para contar después cómo es la vida fuera del sistema . Recopilamos algunos casos:

Chris Knight, 27 años solo en el bosque robando para sobrevivir

Cuando le descubrieron en 2013 le desmontaron una vida que había construido durante 27 años. A finales de los 80, con 20 años, el estadounidennse Christopher Knight 'desapareció' y se aisló en un bosque de la zona de Maine, al noroeste de Estados Unidos. No era el único por allí. En la zona, donde hay cabañas rurales y centros excursionistas, consiguió sin embargo pasar totalmente desapercibido.

Fueron las denuncias por robo, más de 1.000 a esos refugios y cabañas de la zona, lo que incitó a la policía a seguir su pista . Y así reapareció tras 20 años. Explicar que esos robos eran cuestión de mera supervivencia ( comida, combustible para cocinar, libros, ropa de abrigo o bota s) no le libraron del encierro en la cárcel.

Parecido a lo que narraba Montañez, en el caso de Knight también una especie de fuerza gravitatoria fue el motivo para aislarse, no huía de nada, según narra Finkel. "Nunca tuvo un solo momento de aburrimiento en los 27 años. Nunca se sintió solo. Dijo que sentía casi lo contrario. Que se sentía total e intrincadamente conectado con todo lo demás en el mundo. Era difícil para él decir dónde terminaba su cuerpo y comenzaban los bosques. Dijo que sentía esta comunión total con la naturaleza y con el mundo exterior".

Claudio, el rockero reconvertido a monje que se aisla en la Toscana

Fue el caso de Claudio (en la imagen),"el rockero del monasterio de Minucciano", como describe el autor. Ex cantante de rock progresivo de una banda que, paradójicamente, se llamaba A Ticket For The Hell (un billete al infierno). "Después de un viaje a la India se convirtió en Hare Khrisna y luego en monje camaldolese", narra Bevilacqua.