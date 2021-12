Carlos Marzal: "El peligro de ir a casa de Sabina es que no sabes cuándo saldrás"

Para él, "partidario de la felicidad", la felicidad más intensa se da en la niñez. De la madurez, a la que cataloga como "una mentira que no existe", no tiene tan buenas palabras. "No estoy muy convencido de que con la edad se ganen cosas. Yo, por ejemplo, he ganado el amor de mis hijos, de mi mujer, de mis amigos… Todo eso se va acumulando con el tiempo y disfrutando con la edad. Por supuesto, el conocimiento, los libros, la literatura y los viajes también", subraya. "Yo procuro buscar, ejercer y perseguir la felicidad, pero tampoco me hago ilusiones con respecto a la intensidad con la que se viven las cosas. No es lo mismo el primer beso que el beso que damos a los 60. No creo que la persona deje de ser feliz, pero sí se pierde intensidad".