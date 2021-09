Síndrome de Mesulam o el misterio de por qué Carmen Laforet dejó de escribir

"No me ha sorprendido comprobar, al tropezar aquí y allá con un papel perdido, al releer sus libros, qué constante y coherente fue a lo largo de toda su vida y de su obra, que en el caso de la novela abarca un periodo de treinta y tantos años, y en el de los artículos muchos más", escribe el hijo en la revista. En 1963 publicó 'La insolación', el primer volumen de la trilogía' Tres pasos fuera del tiempo', del cual solo llegaría a publicarse el segundo ('Al volver la esquina', 2004 -el mismo año que falleció la autora-), siendo este una segunda versión de las galeradas que no terminaba de convencer a Laforet pero cuya publicación autorizaría.