Recuerdo que en 1984 desmonté un reloj-calculadora con mis propias manos. Era un Casio. No supe resistirme a ahondar en el funcionamiento de algo tan sofisticado. Me empujó a hacerlo su tamaño. Naturalmente, lo estropeé. No fui capaz de montarlo de nuevo. Pero vi mi primer microchip. Fue impresionante. Ver cosas que nunca imaginamos es uno de los alicientes de la vida, supongo.

Cada vez son más pequeños los componentes que hacen que el mundo funcione, que esas funciones sean rápidas y que los utensilios en que se integran no abulten. No se puede descongelar en un minuto una barra de pan sin un microchip ni hacerse un selfie, ni saber cuánto combustible le queda al avión, o por dónde te has roto la cabeza. Por supuesto, podemos volver a las cosas manuales, parsimoniosas, torpes, inexactas. Hace dos semanas, en un cambio de colchón, me quedé encerrado con el viejo en el ascensor, que de pronto hizo un extraño ruido y se detuvo de repente en mitad de la nada, entre la primera planta y el rellano. Quizá falló algún microchip. Por un momento, pensé en que no iba a estrenar el colchón nuevo, y me dio muchísima pena, casi tanta como la idea de morir. No fue del todo agradable. Tardaron media hora en rescatarme. Y el calor. Y el miedo a caer al vacío. Pero mejor eso, me parece a mí, que bajar el colchón por unas escaleras, tan largas y cansinas, tan totalmente inventadas, manuales e infalibles.